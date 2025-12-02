Каталог компаний
ADP
  • Зарплаты
  • Продукт-менеджер

  • Все зарплаты Продукт-менеджер

ADP Продукт-менеджер Зарплаты

Компенсация Продукт-менеджер in United States в ADP составляет от $124K за year для Product Manager до $418K за year для VP Product Management. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $217K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ADP. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Product Manager
$124K
$116K
$1.3K
$6.1K
Senior Product Manager
$151K
$141K
$2.7K
$6.8K
Lead Product Manager
$183K
$167K
$2.5K
$14K
Director Product Management
$244K
$197K
$19K
$27.6K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В ADP RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (Infinity% за период)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в ADP in United States составляет $417,500 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ADP для позиции Продукт-менеджер in United States составляет $181,800.

Другие ресурсы

