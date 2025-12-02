Компенсация Продукт-дизайнер in United States в ADP составляет от $127K за year для Senior Product Designer до $229K за year для Lead Product Designer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $130K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ADP. Последнее обновление: 12/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$127K
$121K
$0
$6.5K
Lead Product Designer
$229K
$184K
$20.3K
$24.3K
Director Product Design
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В ADP RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (Infinity% за период)
Включенные должностиПредложить новую должность
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adp/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.