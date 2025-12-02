Каталог компаний
ADP
Средняя общая компенсация IT-специалист в ADP составляет от $204K до $284K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ADP. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя общая компенсация

$219K - $258K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$204K$219K$258K$284K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В ADP RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (Infinity% за период)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для IT-специалист в ADP составляет $284,310 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ADP для позиции IT-специалист составляет $204,120.

Другие ресурсы

