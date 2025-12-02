Средняя общая компенсация Успех клиентов in United States в ADP составляет от $31.4K до $43.1K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ADP. Последнее обновление: 12/2/2025
Средняя общая компенсация
Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В ADP RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (Infinity% за период)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adp/salaries/customer-success.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.