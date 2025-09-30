Каталог компаний
Adecco
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • India

Adecco Инженер-программист Зарплаты в India

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in India в Adecco составляет ₹739K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Adecco. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
Adecco
Test Engineer
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹739K
Уровень
L1
Оклад
₹739K
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
1 Год
Какие карьерные уровни в Adecco?

₹13.95M

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Включенные должности

Бэкенд-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Adecco in India составляет ₹3,078,292 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Adecco для позиции Инженер-программист in India составляет ₹739,076.

Другие ресурсы