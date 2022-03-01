Каталог компаний
Acxiom
Acxiom Зарплаты

Зарплата Acxiom варьируется от $37,185 общей компенсации в год для ИТ-специалист в нижнем диапазоне до $162,185 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне.

$160K

Инженер-программист
Median $110K

Фулстек-разработчик

Архитектор решений
Median $100K

Архитектор данных

Специалист по данным
$112K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Финансовый аналитик
$144K
ИТ-специалист
$37.2K
Менеджер проектов
$83.6K
Продажи
$80.4K
Менеджер по разработке ПО
$162K
Часто задаваемые вопросы

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Acxiom je Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $162,185. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Acxiom je $105,000.

Другие ресурсы