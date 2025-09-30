Каталог компаний
ACV Auctions
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Менеджер по разработке ПО

  • Все зарплаты Менеджер по разработке ПО

  • Buffalo Area

ACV Auctions Менеджер по разработке ПО Зарплаты в Buffalo Area

Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in Buffalo Area в ACV Auctions составляет $200K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ACV Auctions. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
ACV Auctions
Software Engineering Manager
Buffalo, NY
Общая сумма в год
$200K
Уровень
hidden
Оклад
$160K
Stock (/yr)
$40K
Бонус
$0
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в ACV Auctions?

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Менеджер по разработке ПО предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Менеджер по разработке ПО at ACV Auctions in Buffalo Area sits at a yearly total compensation of $295,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ACV Auctions for the Менеджер по разработке ПО role in Buffalo Area is $200,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в ACV Auctions не найдены

Похожие компании

  • Citi
  • JLL
  • CoStar Group
  • Sabre
  • Navient
  • Все компании ➜

Другие ресурсы