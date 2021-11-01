Каталог компаний
ACV Auctions
ACV Auctions Зарплаты

Зарплата ACV Auctions варьируется от $85,425 общей компенсации в год для Продуктовый менеджер в нижнем диапазоне до $200,000 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне.

$160K

Инженер-программист
Median $150K

Фулстек-разработчик

Менеджер по разработке ПО
Median $200K
Специалист по данным
Median $110K

Продуктовый дизайнер
$87.6K
Продуктовый менеджер
$85.4K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в ACV Auctions — Менеджер по разработке ПО с годовой общей компенсацией $200,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ACV Auctions составляет $110,000.

Другие ресурсы