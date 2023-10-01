Справочник компаний
ACTUM Digital
Работаете здесь? Заявить о своей компании

ACTUM Digital Зарплаты

Диапазон зарплат ACTUM Digital варьируется от $22,648 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $65,010 для Архитектор решений на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. ACTUM Digital. Последнее обновление: 8/12/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Руководитель проекта
$64.7K
Инженер-программист
$22.6K
Архитектор решений
$65K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

El rol més ben pagat informat a ACTUM Digital és Архитектор решений at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $65,010. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a ACTUM Digital és de $64,665.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для ACTUM Digital

Связанные компании

  • Snap
  • Microsoft
  • Amazon
  • LinkedIn
  • Google
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы