Медианный компенсационный пакет Продуктовый менеджер in United States в Activision Blizzard составляет $254K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Activision Blizzard. Последнее обновление: 9/22/2025

Медианный пакет
company icon
Activision Blizzard
Senior Product Manager
San Francisco, CA
Общая сумма в год
$254K
Уровень
Senior
Оклад
$195K
Stock (/yr)
$20K
Бонус
$39K
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в Activision Blizzard?

$160K

Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Activision Blizzard Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

El paquete salarial más alto reportado para un Продуктовый менеджер en Activision Blizzard in United States está en una compensación total anual de $559,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Activision Blizzard para el puesto de Продуктовый менеджер in United States es $195,000.

