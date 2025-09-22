Каталог компаний
Activision Blizzard
  • Зарплаты
  • Продуктовый дизайнер

  • Все зарплаты Продуктовый дизайнер

Activision Blizzard Продуктовый дизайнер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Продуктовый дизайнер in United States в Activision Blizzard составляет $94K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Activision Blizzard. Последнее обновление: 9/22/2025

Медианный пакет
company icon
Activision Blizzard
Product Designer
hidden
Общая сумма в год
$94K
Уровень
L1
Оклад
$79K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$15K
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
2-4 Лет
Какие карьерные уровни в Activision Blizzard?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Activision Blizzard Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Продуктовый дизайнер at Activision Blizzard in United States sits at a yearly total compensation of $169,025. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Activision Blizzard for the Продуктовый дизайнер role in United States is $99,000.

