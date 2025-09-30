Компенсация Инженер-программист in Greater Chicago Area в ActiveCampaign составляет от $176K за year для Senior Software Engineer до $180K за year для Staff Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Chicago Area составляет $185K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ActiveCampaign. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$176K
$163K
$1.7K
$11.8K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В ActiveCampaign RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
