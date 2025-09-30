Каталог компаний
Actalent
Actalent Инженер-программист Зарплаты в Greater Montreal

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Greater Montreal в Actalent составляет CA$106K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Actalent. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
Actalent
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Общая сумма в год
CA$106K
Уровень
Mid Level
Оклад
CA$106K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Лет в компании
4 Лет
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в Actalent?

CA$226K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на CA$42.3K+ (иногда CA$423K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
Зарплаты стажеров

Включенные должности

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Инженер-программист at Actalent in Greater Montreal sits at a yearly total compensation of CA$141,100. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Actalent for the Инженер-программист role in Greater Montreal is CA$106,016.

