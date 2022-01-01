Каталог компаний
Acronis Зарплаты

Зарплата Acronis варьируется от $51,449 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $132,197 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Acronis. Последнее обновление: 9/7/2025

$160K

Продуктовый менеджер
Median $75.4K
Инженер-программист
Median $90.8K
Специалист по данным
$51.4K

ИТ-специалист
$100K
Менеджер проектов
$79.2K
Продажи
$132K
Часто задаваемые вопросы

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Acronis είναι Продажи at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $132,197. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Acronis είναι $84,998.

