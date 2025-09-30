Каталог компаний
Acquia
Acquia Инженер-программист Зарплаты в United States

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in United States в Acquia составляет $105K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Acquia. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
Acquia
Site Reliability Engineer
Dallas, TX
Общая сумма в год
$105K
Уровень
Associate
Оклад
$105K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
6 Лет
Какие карьерные уровни в Acquia?

$160K

Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Acquia in United States составляет $160,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Acquia для позиции Инженер-программист in United States составляет $110,000.

