Компенсация Инженер-программист in Pune Metropolitan Region в Acquia составляет ₹2.17M за year для Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Pune Metropolitan Region составляет ₹2.81M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Acquia. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer
₹2.17M
₹2.17M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***