Accolade Зарплаты

Зарплата Accolade варьируется от $26,330 общей компенсации в год для Операции обслуживания клиентов в нижнем диапазоне до $422,875 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Accolade. Последнее обновление: 11/14/2025

Программный инженер
Median $136K
Продукт-менеджер
Median $282K
Бизнес-операции
$32.1K

Обслуживание клиентов
$56.2K
Операции обслуживания клиентов
$26.3K
Аналитик данных
$150K
Дата-сайентист
$163K
Управление персоналом
$215K
Продукт-дизайнер
$67.3K
Аналитик по кибербезопасности
$60.3K
Менеджер по разработке ПО
$423K
Менеджер технических программ
$176K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Accolade — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $422,875. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Accolade составляет $143,124.

