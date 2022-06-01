Справочник компаний
Accion Labs
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Accion Labs Зарплаты

Диапазон зарплат Accion Labs варьируется от $6,474 в общей компенсации в год для Рекрутер на нижнем конце до $388,050 для Архитектор решений на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Accion Labs. Последнее обновление: 8/15/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Median $17.7K
Специалист по данным
$18.3K
Менеджер по продукту
$28.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Рекрутер
$6.5K
Продажи
$244K
Архитектор решений
$388K
Технический руководитель программы
$35.5K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Accion Labs, — это Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $388,050. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Accion Labs, составляет $28,720.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Accion Labs

Связанные компании

  • CSS
  • Citadel
  • Jane Street
  • MOSAIC Technologies Group
  • TPG
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы