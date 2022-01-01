Accedo Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Accedo варьируется от $32,714 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $139,887 для Консультант по управлению в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Accedo. Последнее обновление: 10/10/2025

$160K

Управление персоналом
$93.9K
Консультант по управлению
$140K
Маркетинг
$76.2K

Продуктовый дизайнер
$32.7K
Продуктовый менеджер
$93.3K
Менеджер программ
$73.8K
Менеджер по разработке ПО
$115K
Архитектор решений
$108K
Технический менеджер программ
$99.2K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Accedo — Консультант по управлению at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $139,887. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Accedo составляет $93,897.

