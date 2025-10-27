Средняя общая компенсация Инженер-программист in United Arab Emirates в Abu Dhabi Investment Authority составляет от AED 522K до AED 744K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Abu Dhabi Investment Authority. Последнее обновление: 10/27/2025
Средняя общая компенсация
