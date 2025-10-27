Каталог компаний
Abu Dhabi Investment Authority
Abu Dhabi Investment Authority Инженер-программист Зарплаты

Средняя общая компенсация Инженер-программист in United Arab Emirates в Abu Dhabi Investment Authority составляет от AED 522K до AED 744K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Abu Dhabi Investment Authority. Последнее обновление: 10/27/2025

Средняя общая компенсация

AED 598K - AED 700K
United Arab Emirates
Типичный диапазон
Возможный диапазон
AED 522KAED 598KAED 700KAED 744K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Abu Dhabi Investment Authority?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Abu Dhabi Investment Authority in United Arab Emirates составляет AED 744,140 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Abu Dhabi Investment Authority для позиции Инженер-программист in United Arab Emirates составляет AED 521,534.

