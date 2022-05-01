Abrigo Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Abrigo варьируется от $94,565 общей компенсации в год для Продуктовый менеджер в нижнем диапазоне до $154,000 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Abrigo. Последнее обновление: 10/10/2025

$160K

Инженер-программист
Median $154K

Фулстек-разработчик

Обслуживание клиентов
$141K
Продуктовый менеджер
$94.6K

Архитектор решений
$151K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Abrigo — Инженер-программист с годовой общей компенсацией $154,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Abrigo составляет $146,000.

