Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Israel в Abra составляет ₪227K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Abra. Последнее обновление: 10/27/2025

Медианный пакет
company icon
Abra
Software Engineer
Raanana, HM, Israel
Общая сумма в год
₪227K
Уровень
Junior
Оклад
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Бонус
₪0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
2 Лет
Какие карьерные уровни в Abra?
Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Abra in Israel составляет ₪414,480 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Abra для позиции Инженер-программист in Israel составляет ₪237,197.

