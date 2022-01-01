Справочник компаний
ABOUT YOU
ABOUT YOU Зарплаты

Диапазон зарплат ABOUT YOU варьируется от $65,128 в общей компенсации в год для Руководитель проекта на нижнем конце до $92,656 для Дизайнер продукта на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. ABOUT YOU. Последнее обновление: 8/11/2025

$160K

Инженер-программист
Median $69.8K
Аналитик данных
$70.3K
Специалист по данным
$69.4K

Дизайнер продукта
$92.7K
Менеджер по продукту
$81.5K
Руководитель проекта
$65.1K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в ABOUT YOU, — это Дизайнер продукта at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $92,656. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в ABOUT YOU, составляет $70,053.

