Каталог компаний
Abnormal AI
Abnormal AI Зарплаты

Зарплата Abnormal AI варьируется от $67,409 общей компенсации в год для Менеджер технических программ в нижнем диапазоне до $623,603 для Управление персоналом в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Abnormal AI. Последнее обновление: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Программный инженер
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Backend-разработчик

Продукт-менеджер
Median $200K
Аналитик по кибербезопасности
Median $181K

Управление персоналом
$624K
Маркетинг
$208K
Маркетинговые операции
$214K
Рекрутер
$199K
Продажи
$236K
Менеджер по разработке ПО
$585K
Менеджер технических программ
$67.4K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Abnormal AI Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Abnormal AI — Управление персоналом at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $623,603. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Abnormal AI составляет $210,816.

Похожие компании

  • Proofpoint
  • HackerOne
  • Infoblox
  • Lookout
  • ExtraHop
