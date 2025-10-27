Каталог компаний
AbleTo
Медианный компенсационный пакет Продуктовый дизайнер in United States в AbleTo составляет $161K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах AbleTo. Последнее обновление: 10/27/2025

Медианный пакет
company icon
AbleTo
Product Designer
hidden
Общая сумма в год
$161K
Уровень
hidden
Оклад
$140K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$21K
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в AbleTo?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Внести данные

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продуктовый дизайнер в AbleTo in United States составляет $194,700 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в AbleTo для позиции Продуктовый дизайнер in United States составляет $171,000.

Другие ресурсы