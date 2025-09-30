Каталог компаний
ABBYY
ABBYY Инженер-программист Зарплаты в Hungary

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Hungary в ABBYY составляет HUF 28.19M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ABBYY. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
ABBYY
Software Engineer
Budapest, BU, Hungary
Общая сумма в год
HUF 28.19M
Уровень
L3
Оклад
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
Бонус
HUF 0
Лет в компании
5 Лет
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в ABBYY?

HUF 56.4M

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в ABBYY in Hungary составляет HUF 34,507,330 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ABBYY для позиции Инженер-программист in Hungary составляет HUF 22,317,081.

Другие ресурсы