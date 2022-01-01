ABBYY Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата ABBYY варьируется от $36,116 общей компенсации в год для ИТ-специалист в нижнем диапазоне до $111,543 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников ABBYY. Последнее обновление: 9/8/2025

$160K

Инженер-программист
Median $80K
Бизнес-аналитик
$93.6K
Корпоративное развитие
$39.2K

Обслуживание клиентов
$36.4K
ИТ-специалист
$36.1K
Маркетинг
$46.6K
Продуктовый менеджер
$78.2K
Менеджер проектов
$72.1K
Менеджер по разработке ПО
$112K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в ABBYY — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $111,543. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ABBYY составляет $72,136.

