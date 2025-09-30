Каталог компаний
ABB
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • Sweden

ABB Инженер-программист Зарплаты в Sweden

Компенсация Инженер-программист in Sweden в ABB составляет SEK 502K за year для Associate Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Sweden составляет SEK 502K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ABB. Последнее обновление: 9/30/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
(Начальный уровень)
SEK 502K
SEK 502K
SEK 0
SEK 0
Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Senior Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Lead Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Посмотреть 1 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

SEK 1.55M

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на SEK 292K+ (иногда SEK 2.92M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные
Какие карьерные уровни в ABB?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Сетевой инженер

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Инженер-программист at ABB in Sweden sits at a yearly total compensation of SEK 699,624. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABB for the Инженер-программист role in Sweden is SEK 501,808.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в ABB не найдены

Похожие компании

  • Siemens
  • Mentor Graphics
  • Richemont
  • Schneider Electric
  • DXC Technology
  • Все компании ➜

Другие ресурсы