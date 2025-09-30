Компенсация Инженер-программист in Italy в ABB составляет от €43.4K за year для Associate Software Engineer до €50.2K за year для Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Italy составляет €43.4K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ABB. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
€43.4K
€38K
€0
€5.4K
Software Engineer
€50.2K
€47.9K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
Данные о зарплатах не найдены
