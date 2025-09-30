Компенсация Инженер-программист in Greater Zurich Area в ABB составляет CHF 122K за year для Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Zurich Area составляет CHF 118K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ABB. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF 122K
CHF 122K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включенные должностиПредложить новую должность