ABB Инженер-программист Зарплаты в Greater Zurich Area

Компенсация Инженер-программист in Greater Zurich Area в ABB составляет CHF 122K за year для Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Zurich Area составляет CHF 118K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ABB. Последнее обновление: 9/30/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
(Начальный уровень)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF 122K
CHF 122K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Посмотреть 1 Больше уровней
CHF 134K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на CHF 25.2K+ (иногда CHF 252K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в ABB?

Включенные должности

Предложить новую должность

Сетевой инженер

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в ABB in Greater Zurich Area составляет CHF 137,784 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ABB для позиции Инженер-программист in Greater Zurich Area составляет CHF 100,680.

