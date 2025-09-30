Каталог компаний
ABB
ABB Продуктовый дизайнер Зарплаты в Philadelphia Area

Компенсация Продуктовый дизайнер in Philadelphia Area в ABB составляет $94K за year для Product Designer. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ABB. Последнее обновление: 9/30/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer
$94K
$94K
$0
$0
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Какие карьерные уровни в ABB?

Часто задаваемые вопросы

أعلى حزمة راتب لوظيفة Продуктовый дизайнер في ABB in Philadelphia Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $98,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ABB لوظيفة Продуктовый дизайнер in Philadelphia Area هو $90,000.

Другие ресурсы