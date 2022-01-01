ABB Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата ABB варьируется от $6,349 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $191,040 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников ABB. Последнее обновление: 9/8/2025

Инженер-программист
Median $82.9K
Инженер-аппаратчик
Median $120K
Продуктовый дизайнер
Median $98K

Специалист по данным
Median $39.4K
Финансовый аналитик
Median $9.3K
Бухгалтер
$53.2K
Бизнес-аналитик
$114K
Инженер по управлению
$28.6K
Копирайтер
$45.2K
Обслуживание клиентов
$6.3K
Маркетинг
$17.9K
Инженер-механик
$63.5K
Продуктовый менеджер
$151K
Менеджер проектов
$154K
Продажи
$86.8K
Инженер по продажам
$50.6K
Аналитик кибербезопасности
$32.5K
Архитектор решений
$191K
Технический менеджер программ
$76.1K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в ABB — Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $191,040. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ABB составляет $63,528.

