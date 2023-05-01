Справочник компаний
Aaptiv
Работаете здесь? Заявить о своей компании
Ключевые инсайты
  • Поделитесь чем-то уникальным о Aaptiv, что может быть полезно другим (например, советы по интервью, выбор команды, уникальная культура и т. д.).
    • О компании

    Aaptiv provides digital health and wellness coaching to individuals, companies, and organizations with a fast-growing community of members who take on average 20,000 of Aaptiv's exclusive classes each day across 15 categories. Aaptiv has transformed corporate fitness & wellness benefit programs to deliver personalized, high-quality fitness for each individual in an organization. Aaptiv members have unlimited, on-demand access to thousands of audio and video workouts and structured programs across 15 categories.

    http://www.aaptiv.com
    Веб-сайт
    2015
    Год основания
    126
    Количество сотрудников
    $10M-$50M
    Примерная выручка
    Штаб-квартира

    Получайте проверенные зарплаты на свой почтовый ящик

    Подписаться на проверенные предложения.Вы получите подробную информацию о компенсации по электронной почте. Узнать больше

    Этот сайт защищен reCAPTCHA, и применяются Политика конфиденциальности и Условия использования Google.

    Рекомендуемые вакансии

      Не найдено рекомендуемых вакансий для Aaptiv

    Связанные компании

    • Flipkart
    • LinkedIn
    • Google
    • PayPal
    • Databricks
    • Посмотреть все компании ➜

    Другие ресурсы