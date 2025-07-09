Aakash Educational Services Зарплаты

Справочник компаний
Диапазон зарплат Aakash Educational Services варьируется от $3,074 в общей компенсации в год для Служба поддержки клиентов на нижнем конце до $25,305 для Инженер-программист на верхнем конце. Последнее обновление: 8/10/2025

$160K

Служба поддержки клиентов
$3.1K
Специалист по информационным технологиям
$6K
Продажи
$7.2K

Инженер-программист
$25.3K
FAQ

