Справочник компаний
9fin
Работаете здесь? Заявить о своей компании
Ключевые инсайты
  • Поделитесь чем-то уникальным о 9fin, что может быть полезно другим (например, советы по интервью, выбор команды, уникальная культура и т. д.).
    • О компании

    9fin is an AI-based financial data platform that offers market intelligence, covenant analysis, and AI-powered search capabilities for bond and loan documents in the leveraged finance industry.

    https://9fin.com
    Веб-сайт
    2016
    Год основания
    150
    Количество сотрудников
    $10M-$50M
    Примерная выручка
    Штаб-квартира

    Получайте проверенные зарплаты на свой почтовый ящик

    Подписаться на проверенные предложения.Вы получите подробную информацию о компенсации по электронной почте. Узнать больше

    Этот сайт защищен reCAPTCHA, и применяются Политика конфиденциальности и Условия использования Google.

    Рекомендуемые вакансии

      Не найдено рекомендуемых вакансий для 9fin

    Связанные компании

    • SoFi
    • Snap
    • Square
    • Flipkart
    • Roblox
    • Посмотреть все компании ➜

    Другие ресурсы