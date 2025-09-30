Каталог компаний
84.51˚
  Cincinnati Area

84.51˚ Инженер-программист Зарплаты в Cincinnati Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Cincinnati Area в 84.51˚ составляет $120K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах 84.51˚. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
84.51˚
Software Engineer
Cincinnati, OH
Общая сумма в год
$120K
Уровень
L2
Оклад
$110K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$10K
Лет в компании
5 Лет
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в 84.51˚?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Включенные должности

Фулстек-разработчик

Инженер данных

Научный сотрудник

Часто задаваемые вопросы

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Инженер-программист in 84.51˚ in Cincinnati Area raggiunge una retribuzione totale annua di $163,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in 84.51˚ per il ruolo Инженер-программист in Cincinnati Area è $118,000.

