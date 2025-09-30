Каталог компаний
84.51˚
  • Зарплаты
  • Специалист по данным

  • Все зарплаты Специалист по данным

  • Greater Chicago Area

84.51˚ Специалист по данным Зарплаты в Greater Chicago Area

Медианный компенсационный пакет Специалист по данным in Greater Chicago Area в 84.51˚ составляет $138K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах 84.51˚. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
84.51˚
Senior Data Scientist
Chicago, IL
Общая сумма в год
$138K
Уровень
G2
Оклад
$125K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$12.5K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
2 Лет
Какие карьерные уровни в 84.51˚?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Специалист по данным в 84.51˚ in Greater Chicago Area составляет $179,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в 84.51˚ для позиции Специалист по данным in Greater Chicago Area составляет $136,700.

