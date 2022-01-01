Каталог компаний
84.51˚
Работаете здесь? Подтвердить компанию

84.51˚ Зарплаты

Зарплата 84.51˚ варьируется от $80,400 общей компенсации в год для Маркетинговые операции в нижнем диапазоне до $252,000 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников 84.51˚. Последнее обновление: 9/7/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Специалист по данным
Median $123K
Инженер-программист
Median $140K

Фулстек-разработчик

Инженер данных

Научный сотрудник

Продажи
Median $105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Продуктовый менеджер
Median $252K
Маркетинговые операции
$80.4K
Менеджер по разработке ПО
$241K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в 84.51˚ — Продуктовый менеджер с годовой общей компенсацией $252,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в 84.51˚ составляет $131,600.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в 84.51˚ не найдены

Похожие компании

  • Genesys
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Все компании ➜

Другие ресурсы