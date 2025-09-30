Компенсация Инженер-программист in Greater Dallas Area в 7-Eleven составляет от $136K за year для Software Engineer II до $171K за year для Lead Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Dallas Area составляет $156K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах 7-Eleven. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
