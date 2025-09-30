Каталог компаний
Компенсация Продуктовый менеджер in Greater Dallas Area в 7-Eleven составляет от $179K за year для Senior Product Manager до $190K за year для Lead Product Manager. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Dallas Area составляет $178K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах 7-Eleven. Последнее обновление: 9/30/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$179K
$160K
$0
$19K
Lead Product Manager
$190K
$167K
$0
$22.5K
Посмотреть 1 Больше уровней
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продуктовый менеджер в 7-Eleven in Greater Dallas Area составляет $200,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в 7-Eleven для позиции Продуктовый менеджер in Greater Dallas Area составляет $180,000.

