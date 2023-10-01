Каталог компаний
6point6
Работаете здесь? Подтвердить компанию

6point6 Зарплаты

Зарплата 6point6 варьируется от $69,000 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $170,439 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников 6point6. Последнее обновление: 10/10/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $69K
Специалист по данным
$141K
Менеджер по разработке ПО
$170K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Архитектор решений
$133K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в 6point6 — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $170,439. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в 6point6 составляет $136,993.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в 6point6 не найдены

Похожие компании

  • Stripe
  • Tesla
  • Facebook
  • Roblox
  • PayPal
  • Все компании ➜

Другие ресурсы