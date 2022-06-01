Каталог компаний
66degrees
66degrees Зарплаты

Зарплата 66degrees варьируется от $131,340 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $250,848 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников 66degrees. Последнее обновление: 9/7/2025

$160K

Инженер-программист
Median $138K
Специалист по данным
$181K
Продуктовый дизайнер
$131K

Менеджер проектов
$181K
Продажи
$229K
Менеджер по разработке ПО
$219K
Архитектор решений
$251K
Технический менеджер программ
$179K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в 66degrees — Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $250,848. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в 66degrees составляет $180,746.

