3Pillar Global
3Pillar Global Менеджер по разработке ПО Зарплаты

Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах 3Pillar Global. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя общая компенсация

$74.7K - $90.3K
Czech Republic
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$69.7K$74.7K$90.3K$95.2K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в 3Pillar Global?

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в 3Pillar Global in Czech Republic составляет CZK 2,035,669 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в 3Pillar Global для позиции Менеджер по разработке ПО in Czech Republic составляет CZK 1,491,654.

