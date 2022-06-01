Каталог компаний
3Pillar Global
3Pillar Global Зарплаты

Зарплата 3Pillar Global варьируется от $46,892 общей компенсации в год для Продуктовый менеджер в нижнем диапазоне до $217,905 для Успех клиентов в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников 3Pillar Global. Последнее обновление: 9/7/2025

$160K

Инженер-программист
Median $47.9K

Фулстек-разработчик

Успех клиентов
$218K
Продуктовый дизайнер
$164K

Продуктовый менеджер
$46.9K
Менеджер проектов
$51.1K
Продажи
$80.4K
Менеджер по разработке ПО
$60.4K
Технический менеджер программ
$107K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в 3Pillar Global — Успех клиентов at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $217,905. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в 3Pillar Global составляет $70,384.

