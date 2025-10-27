Каталог компаний
Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах 3M. Последнее обновление: 10/27/2025

Средняя общая компенсация

CA$150K - CA$175K
Canada
Типичный диапазон
Возможный диапазон
CA$130KCA$150KCA$175KCA$186K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

0%

ГОД 1

0%

ГОД 2

100 %

ГОД 3

Тип акций
RSU + Options

В 3M RSU + Options подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 0% переходит в собственность в 1st-ГОД (0.00% ежегодно)

  • 0% переходит в собственность в 2nd-ГОД (0.00% ежегодно)

  • 100% переходит в собственность в 3rd-ГОД (100.00% ежегодно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU + Options

В 3M RSU + Options подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продажи в 3M in Canada составляет CA$186,083 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в 3M для позиции Продажи in Canada составляет CA$130,417.

