3M
  • Зарплаты
  • Инженер-механик

  • Все зарплаты Инженер-механик

3M Инженер-механик Зарплаты

Компенсация Инженер-механик in United States в 3M составляет от $78.6K за year для T1 до $145K за year для T4. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $88.6K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах 3M. Последнее обновление: 10/27/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
T1
Mechanical Engineer
$78.6K
$77.4K
$0
$1.3K
T2
Advanced Mechanical Engineer
$97.8K
$95.3K
$0
$2.5K
T3
Senior Mechanical Engineer
$122K
$115K
$0
$7.1K
T4
Specialist Mechanical Engineer
$145K
$141K
$0
$4.4K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
График вестинга

0%

ГОД 1

0%

ГОД 2

100 %

ГОД 3

Тип акций
RSU + Options

В 3M RSU + Options подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 0% переходит в собственность в 1st-ГОД (0.00% ежегодно)

  • 0% переходит в собственность в 2nd-ГОД (0.00% ежегодно)

  • 100% переходит в собственность в 3rd-ГОД (100.00% ежегодно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-механик в 3M in United States составляет $145,238 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в 3M для позиции Инженер-механик in United States составляет $110,000.

Другие ресурсы