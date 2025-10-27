Компенсация Information Technologist (IT) в 3M составляет $64K за year для T1. Медианный yearный компенсационный пакет составляет $105K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах 3M. Последнее обновление: 10/27/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
T1
$64K
$64K
$0
$0
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
0%
ГОД 1
0%
ГОД 2
100 %
ГОД 3
В 3M RSU + Options подлежат 3-летнему графику вестинга:
0% переходит в собственность в 1st-ГОД (0.00% ежегодно)
0% переходит в собственность в 2nd-ГОД (0.00% ежегодно)
100% переходит в собственность в 3rd-ГОД (100.00% ежегодно)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В 3M RSU + Options подлежат 3-летнему графику вестинга:
33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.