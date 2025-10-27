Каталог компаний
3M
  • Зарплаты
  • Специалист по данным

  • Все зарплаты Специалист по данным

3M Специалист по данным Зарплаты

Компенсация Специалист по данным in United States в 3M составляет от $161K за year для T1 до $156K за year для T4. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $150K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах 3M. Последнее обновление: 10/27/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
T1
Data Scientist
$161K
$152K
$0
$9.1K
T2
Advanced Data Scientist
$114K
$108K
$0
$5.9K
T3
Senior Data Scientist
$142K
$138K
$0
$4.5K
T4
Specialist Data Scientist
$156K
$146K
$0
$10.2K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

0%

ГОД 1

0%

ГОД 2

100 %

ГОД 3

Тип акций
RSU + Options

В 3M RSU + Options подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 0% переходит в собственность в 1st-ГОД (0.00% ежегодно)

  • 0% переходит в собственность в 2nd-ГОД (0.00% ежегодно)

  • 100% переходит в собственность в 3rd-ГОД (100.00% ежегодно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU + Options

В 3M RSU + Options подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Специалист по данным в 3M in United States составляет $162,462 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в 3M для позиции Специалист по данным in United States составляет $151,000.

Другие ресурсы