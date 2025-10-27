Каталог компаний
Средняя общая компенсация Аналитик данных in Taiwan в 3M составляет от NT$490K до NT$668K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах 3M. Последнее обновление: 10/27/2025

Средняя общая компенсация

NT$524K - NT$634K
Taiwan
Типичный диапазон
Возможный диапазон
NT$490KNT$524KNT$634KNT$668K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

0%

ГОД 1

0%

ГОД 2

100 %

ГОД 3

Тип акций
RSU + Options

В 3M RSU + Options подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 0% переходит в собственность в 1st-ГОД (0.00% ежегодно)

  • 0% переходит в собственность в 2nd-ГОД (0.00% ежегодно)

  • 100% переходит в собственность в 3rd-ГОД (100.00% ежегодно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU + Options

В 3M RSU + Options подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик данных в 3M in Taiwan составляет NT$668,339 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в 3M для позиции Аналитик данных in Taiwan составляет NT$489,731.

