Каталог компаний
3M
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Обслуживание клиентов

  • Все зарплаты Обслуживание клиентов

3M Обслуживание клиентов Зарплаты

Средняя общая компенсация Обслуживание клиентов in United States в 3M составляет от $107K до $152K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах 3M. Последнее обновление: 10/27/2025

Средняя общая компенсация

$121K - $138K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$107K$121K$138K$152K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Обслуживание клиентов заявок в 3M чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

График вестинга

0%

ГОД 1

0%

ГОД 2

100 %

ГОД 3

Тип акций
RSU + Options

В 3M RSU + Options подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 0% переходит в собственность в 1st-ГОД (0.00% ежегодно)

  • 0% переходит в собственность в 2nd-ГОД (0.00% ежегодно)

  • 100% переходит в собственность в 3rd-ГОД (100.00% ежегодно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU + Options

В 3M RSU + Options подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Обслуживание клиентов предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Обслуживание клиентов в 3M in United States составляет $152,220 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в 3M для позиции Обслуживание клиентов in United States составляет $107,070.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в 3M не найдены

Похожие компании

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • Все компании ➜

Другие ресурсы